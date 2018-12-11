''Не питал иллюзий'': знаменитый тренер назвал главную проблему Ломаченко в бою с Педрасой

Бывший наставник братьев Кличко, известный украинский тренер Владимир Золотарев не удивился тому, что Василий Ломаченко не смог досрочно завершить бой с Хосе Педрасой. По словам опытного специалиста, он был удивлен тому, что накануне поединка большинство аналитиков и фанатов рассуждали на тему того, когда Лома нокаутирует соперника, поскольку у чемпиона была травма.

"Лично я не питал иллюзий по поводу того, что поединок будет легким. Педраса ведь быстрый и техничный боксер. К тому же у Василия и пауза в 7 месяцев получилась из-за травмы. Она могла создать легкий психологический барьер. Однако Ломаченко отработал этот бой отлично, он, конечно, молодец", – заявил Золотарев в интервью Luckypunch.net.

Новости В России назвали Ломаченко лучшим боксером мира

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу в объединительном бою единогласным решением судей. Украинец объединил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе.

Менеджеры украинского чемпиона рассказали о планах Василия на 2019 год. А в России выразили уверенность в том, что свой следующий поединок Ломаченко проведет против представителя РФ.