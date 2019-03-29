"Не перестает удивлять": боксер команды Путина высказался об Усике

Российский боксер Денис Лебедев высказался о несостоявшемся поединке против украинского чемпиона Александра Усика. Нашего спортсмена обязали провести защиту с соперником из Putin Team, но украинец отказался от боя и титула.
"Я готов защищать свой пояс. Нам остается лишь подчиниться резолюции WBA. Александр не перестает удивлять своим позитивом. Я искренне желаю ему успехов в выступлении в супертяжелом весе", - цитирует Лебедева РИА Новости.
Александр Усик и Денис Лебедев
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всемирная боксерская ассоциация назначила дату торгов боя Александр Усик – Денис Лебедев.
В России отреагировали на этот поединок, высмеяв своего соотечественника.
Российский промоутер Владимир Хрюнов готовил предложение боксерам о проведении боя на территории РФ.
Украинский чемпион записал видеообращение, в котором отказался от боя и пояса WBA.
Во Всемирной боксерской ассоциации отреагировали на заявление Усика.
Следующим соперником нашего боксера станет супертяж Карлос Такам.
Промоутер Лебедева объявил о намерении своего подопечного завершить карьеру.
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