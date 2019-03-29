"Не перестает удивлять": боксер команды Путина высказался об Усике

Российский боксер Денис Лебедев высказался о несостоявшемся поединке против украинского чемпиона Александра Усика. Нашего спортсмена обязали провести защиту с соперником из Putin Team, но украинец отказался от боя и титула.

"Я готов защищать свой пояс. Нам остается лишь подчиниться резолюции WBA. Александр не перестает удивлять своим позитивом. Я искренне желаю ему успехов в выступлении в супертяжелом весе", - цитирует Лебедева РИА Новости.

Александр Усик и Денис Лебедев

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