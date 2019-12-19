Названа дата и соперник ближайшего боя Усика

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) свой следующий бой проведет против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) 7 марта, сообщил промоутер Эдди Хирн.

Усик - Чисора

"Усик — Джошуа — это мегафайт, но не на данный момент. Если Усик проведет бой против Чисоры 7 марта, и этот поединок будет значимым в супертяжелом весе, бой Усика против Джошуа может оказаться назначен на следующее полугодие", - заявил Эдди.

Хирн уточнил, что есть система ротации, которая хронологически говорит, что первым у Джошуа должен состояться защита титула IBF.

"Но я также представляю и Усика, и поэтому должен его хорошо продвигать. Ситуация не из простых, но Джошуа будет защищать свои титулы, независимо от того, кто это будет. Но он действительно хочет объединительный бой, поэтому увидим, что произойдет 22 февраля в поединке между Уайлдером и Фьюри" - приводит слова промоутера Sportarena со ссылкой на BoxingScene.

Несмотря на то, что Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа за титул WBO, первым соперником британца станет Кубрат Пулев. Этот поединок должен состояться с большей долей вероятности в апреле.

Сам британский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBО заявил, что в своем следующем бою хочет подраться с Александром Усиком, а не с Кубратом Пулевым.

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