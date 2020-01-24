Главная Новости
24 января • обновлено в 11:08
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Назван следующий соперник Усика: известна дата боя

772
Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий бой против британца Дерека Чисоры 28 марта. С большой вероятностью поединок пройдет в Лондоне.

Как сообщает агентство BoxingNews24, Усик договорился с промоутером Эдди Хирном о том, что подерется с 36-летним Чисорой 28 марта, прежде чем принять участие в титульном бою против Энтони Джошуа. Украинец не против этой сделки.

Александр Усик

Александр Усик

twitter.com

"Я сказал Усику, что в рамках нашей договоренности сначала ты дерешься с Чисорой, а затем получаешь Джошуа, которого это полностью устраивает. Нам нужно было утвердить дату боя против Чисоры, и 28 марта идеально подходит", – заявил Хирн.

Новости
Усик может поставить под угрозу бой с Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал имя его наиболее вероятного соперника в следующем поединке.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Персоны
Дерек Чисора Эдди Хирн Энтони Джошуа Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги