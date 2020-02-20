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20 февраля • обновлено в 18:58
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Назван лучший нокаут 2019 года

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Нокаутирующий удар американского боксера Деонтея Уайлдера в бою против кубинца Луиса Ортиса признан лучшим в 2019 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Второй поединок между этими тяжеловесами состоялся 23 ноября 2019-го в Лас-Вегасе. 34-летний Уайлдер защитил титул чемпиона WBC, отправив соперника в нокаут в седьмом раунде.

Ранее этот удар был признан лучшим по итогам 2019 года по версии авторитетного издания The Ring.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой между этими бойцами прошел в начале марта 2018 года и завершился победой американца нокаутом в десятом раунде.

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Свой следующий поединок Уайлдер проведет с британцем Тайсоном Фьюри. Его поединок назначен на 22 февраля в том же Лас-Вегасе.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
WBC
Персоны
Деонтей Уайлдер Луис Ортис
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