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Назван идеальный бой для Ломаченко

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Промоутер украинского чемпиона Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что лучшим соперником для его подопечного мой бы стать непобежденный американец Майки Гарсия.

Однако чемпион мира WBC перешел в другую весовую категорию и, вероятнее всего, не сможет согнать вес.

"Майки – очень хороший боец и его поединок против Ломаченко был бы идеальным. Однако, как только парень поднимется на два дивизиона, ему становится трудно физически спуститься обратно в легкий вес. Я не уверен, что он сможет это сделать", - цитирует Арума BoxingScene.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

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При этом промоутер украинца знает, как можно организовать этот поединок.

"Нам придется поговорить с братом Майки Робертом Гарсией, он очень проницательный. В свое время мы придем к этому. Ломаченко всегда хотел драться с Майки. Вопрос лишь в том, сможет ли Гарсия спуститься в легкий вес", - подытожил Арум.

Майки Гарсия

Майки Гарсия

BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO и WBA Василий Ломаченко признался, что ему некомфортно боксировать в легком весе. Наш спортсмен объяснил, почему не может сейчас перейти в более оптимальную для него полулегкую категорию.

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Персоны
Василий ЛомаченкоМайки ГарсияБоб Арум
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