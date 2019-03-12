Назван идеальный бой для Ломаченко

Промоутер украинского чемпиона Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что лучшим соперником для его подопечного мой бы стать непобежденный американец Майки Гарсия.

Однако чемпион мира WBC перешел в другую весовую категорию и, вероятнее всего, не сможет согнать вес.

"Майки – очень хороший боец и его поединок против Ломаченко был бы идеальным. Однако, как только парень поднимется на два дивизиона, ему становится трудно физически спуститься обратно в легкий вес. Я не уверен, что он сможет это сделать", - цитирует Арума BoxingScene.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

При этом промоутер украинца знает, как можно организовать этот поединок.

"Нам придется поговорить с братом Майки Робертом Гарсией, он очень проницательный. В свое время мы придем к этому. Ломаченко всегда хотел драться с Майки. Вопрос лишь в том, сможет ли Гарсия спуститься в легкий вес", - подытожил Арум.

Майки Гарсия BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO и WBA Василий Ломаченко признался, что ему некомфортно боксировать в легком весе. Наш спортсмен объяснил, почему не может сейчас перейти в более оптимальную для него полулегкую категорию.

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