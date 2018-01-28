УкрEngРус
ЭкономикаШоу

Назван гонорар Усика за победу над Бриедисом

6.2тЧитать новость на украинском

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик за победу над Майрисом Бриедисом заработал 800 тысяч евро. Еще по 800 тысяч украинец и латыш получили только за участие в полуфинале.

За финал гонорары увеличатся практически в пять раз: оба участника гарантированно получат по 2 миллиона долларов, победитель — еще 2 миллиона.

Усик - Бриедис

Фото Ольги Иващенко

Новости
Чемпион вернулся! Усику устроили грандиозный прием по прилету в Киев: опубликовано видео

Решающий бой Всемирной боксерской суперсерии состоится 11 мая в мегаполисе Джидда — экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.

Как сообщал ранее "Обозреватель" Александр отказался общаться с журналистами телеканала "1+1" после провокации по Крыму.

Читайте все новости по теме "боксерская Лига чемпионов" на Обозревателе.

Темы
боксерская Лига чемпионовУсик - Бриедис
Персоны
Александр УсикМайрис Бриедис
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости