Назван гонорар Усика за победу над Бриедисом

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик за победу над Майрисом Бриедисом заработал 800 тысяч евро. Еще по 800 тысяч украинец и латыш получили только за участие в полуфинале.

За финал гонорары увеличатся практически в пять раз: оба участника гарантированно получат по 2 миллиона долларов, победитель — еще 2 миллиона.

Усик - Бриедис Фото Ольги Иващенко

Решающий бой Всемирной боксерской суперсерии состоится 11 мая в мегаполисе Джидда — экономической столице Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря, неподалеку от Мекки.

Как сообщал ранее "Обозреватель" Александр отказался общаться с журналистами телеканала "1+1" после провокации по Крыму.