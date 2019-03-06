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"Наваляю": промоутера Усика пообещали избить

1.7тЧитать материал на украинском

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что ему по силам одолеть своего коллегу Эдди Хирна. Промоутер украинца Александра Усика также представляет непобежденного супертяжа-чемпиона Энтони Джошуа, в то время как его потенциальный соперник-менеджер – Тайсона Фьюри.

"Да, у него будет серьезное преимущество в возрасте, росте и весе. Но закройте нас одних в комнате, и, думаю, я ему наваляю", - цитирует 67-летнего Уоррена VRinge.

Эдди Хирн

Эдди Хирн

BoxingScene

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Персоны
Александр УсикЭдди ХирнФрэнк Уоррен
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