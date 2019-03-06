"Наваляю": промоутера Усика пообещали избить

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что ему по силам одолеть своего коллегу Эдди Хирна. Промоутер украинца Александра Усика также представляет непобежденного супертяжа-чемпиона Энтони Джошуа, в то время как его потенциальный соперник-менеджер – Тайсона Фьюри.

"Да, у него будет серьезное преимущество в возрасте, росте и весе. Но закройте нас одних в комнате, и, думаю, я ему наваляю", - цитирует 67-летнего Уоррена VRinge.

Эдди Хирн BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!