"Наваляю": промоутера Усика пообещали избить

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что ему по силам одолеть своего коллегу Эдди Хирна. Промоутер украинца Александра Усика также представляет непобежденного супертяжа-чемпиона Энтони Джошуа, в то время как его потенциальный соперник-менеджер – Тайсона Фьюри.
"Да, у него будет серьезное преимущество в возрасте, росте и весе. Но закройте нас одних в комнате, и, думаю, я ему наваляю", - цитирует 67-летнего Уоррена VRinge.
Эдди Хирн
BoxingScene
Как сообщал OBOZREVATEL:
Команда Александра Усика сделала предложение Александру Поветкину о проведении боя.
При этом промоутер украинца Александр Красюк отметил, что российская сторона не торопится принимать вызов.
В одном из российских СМИ Поветкину рекомендовали отказаться от боя с украинцем.
В то же время в сети появился неофициальный постер к возможному поединку в Чикаго.
Промоутер россиянина заявил о приостановке организации боя с украинцем.
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