"Настоящий ужас": промоутер Усика высказался о бое обидчика Кличко

Британский промоутер Александра Усика Эдди Хирн высмеял поединок Тайсона Фьюри. По информации СМИ, следующим соперником обидчика легендарного украинца Владимира Кличко станет немецкий проспект Том Шварц.

"Да это же самый настоящий ужас! Ужасный бой. Отказаться от реванша с Уайлдером, чтобы драться с Томом Шварцем… Но тут же находит себя. Хотя, если он за бой со Шварцем действительно получит такие деньги, как о том говорят, тогда мне остается только восхищаться Тайсоном Фьюри и передать ему свои поздравления", - цитирует Хирна VRinge.

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Тайсон Фьюри Boxing Scene

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Фьюри выбил у ESPN контракт на 100 млн долларов за пять боев.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобежденный супертяж Тайсон Фьюри отказался от реванша против американца Деонтея Уайлдера. Первый поединок двух легендарных боксеров состоялся в декабре 2018 года и завершился неожиданным результатом.

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