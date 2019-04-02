"Наслаждаюсь, но я №1": один из лучших боксеров мира дерзко высказался о Ломаченко

Непобедимый американский чемпион полусреднего веса Теренс Кроуфорд признался, что ему очень нравится наблюдать за боями Василия Ломаченко.

При этом один из лидеров рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) отметил, что именно себя считает сильнейшим на планете.

"Ломаченко? Отличный боец, который много чего умеет. Я наслаждаюсь, когда вижу его в действии. Очень талантливый малый. Сам я считаю себя номером один, но у каждого свое мнение", – цитирует Кроуфорда vringe.com о ссылкой на BoxingScene.

Отметим, что 27 апреля Теренс Кроуфорд выйдет в ринг против британца Амира Хана.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко легендарный Боб Арум постебался над Флойдом Мейвезером и его боксером Джервонтой Дэвисом.

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