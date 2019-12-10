"Наркотики": Владимир Кличко сделал откровенное признание

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что мысли о возвращении в ринг являются для него своеобразным допингом.

"Я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки", - заявил украинец в эфире Youtube-канала "Большой куш".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября Кличко заинтриговал своих поклонников неожиданном заявлением о возвращении в профессиональный бокс.

Напомним, что свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв Энтони Джошуа техническим нокаутом.

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