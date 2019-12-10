"Наркотики": Владимир Кличко сделал откровенное признание

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что мысли о возвращении в ринг являются для него своеобразным допингом.
"Я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки", - заявил украинец в эфире Youtube-канала "Большой куш".
"Я не вернусь как конкурентоспособный боксер. Мне не хочется этого делать, я сейчас живу другой жизнью. Хотя я тренируюсь каждый день, а также участвую в спаррингах. Я чувствую, что во мне все еще что-то есть. Но я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки. Если бы я вернулся, то только ради особенной цели. Например, побить рекорд Формана. Это действительно вызов, который мотивирует меня. Через два года мне исполнится 45, и я смогу нацелиться на его рекорд. Понятия не имею, что я тогда сделаю", – сказал Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября Кличко заинтриговал своих поклонников неожиданном заявлением о возвращении в профессиональный бокс.
Напомним, что свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв Энтони Джошуа техническим нокаутом.
Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!