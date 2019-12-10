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10 декабря • обновлено в 22:42
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"Наркотики": Владимир Кличко сделал откровенное признание

"Наркотики": Владимир Кличко сделал откровенное признание
Наш прославленный чемпион не смог сдержаться
4.1т Читать материал на украинском

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что мысли о возвращении в ринг являются для него своеобразным допингом.

"Я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки", - заявил украинец в эфире Youtube-канала "Большой куш".

"Я не вернусь как конкурентоспособный боксер. Мне не хочется этого делать, я сейчас живу другой жизнью. Хотя я тренируюсь каждый день, а также участвую в спаррингах. Я чувствую, что во мне все еще что-то есть. Но я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки. Если бы я вернулся, то только ради особенной цели. Например, побить рекорд Формана. Это действительно вызов, который мотивирует меня. Через два года мне исполнится 45, и я смогу нацелиться на его рекорд. Понятия не имею, что я тогда сделаю", – сказал Кличко.

Публикация от БОЛЬШОЙ КУШ (@bolshoykuw)

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Владимир Кличко потроллил Зеленского и Трампа смелым заявлением

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября Кличко заинтриговал своих поклонников неожиданном заявлением о возвращении в профессиональный бокс.

Напомним, что свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв Энтони Джошуа техническим нокаутом.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Владимир Кличко
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Pooh Vini
Pooh Vini
Письку дергать для возвращения в 14 лет не пробовал?
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