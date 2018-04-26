"Накидал": Усик рассказал, как дрался с Ломаченко

Украинский тяжеловес Александр Усик признался, что немного отхватил от Василия Ломаченко во время тренировке. Кроме того, чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета боится выходить в ринг со своим соотечественником Денисом Беринчиком.

"С Васей Ломаченко в парах стоял. Он мне накидал... Это был не прям такой настоящий спарринг, а отработка. С Беринчиком в парах стоял. Но этот безумец страшный, с ним нельзя спарринговать. Я отказываюсь от этого сразу. Можно пошутить, подурачиться, но с ним очень опасно стоять в парах", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу "От души в душу".

Как сообщал "Обозреватель", Александр Усик заявил, что в начале своей карьере мог что-нибудь стянуть из супермаркета.