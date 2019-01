Наказание Хабиба за драку с МакГрегором вызвало истерику в команде россиянина

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в резком тоне раскритиковал решение Атлетической комиссии Невады наказать дагестанца за драку после боя с Конором МакГрегором.

"Не думаю, что это честно. Хабиба оштрафовали на 500 тысяч, а Конора – на 50? Это чушь собачья. Срок отстранения справедливый. Оба получили по 6 месяцев (Хабиб получил 9 месяцев, но срок могут сократить до полугода. – Ред.), но друзьям Хабиба дали слишком много (Абубакара Нурмагомедова и Зубайру Тухугова отстранили на год. – Ред.)", – написал Абдель-Азиз у себя в Twitter.

Just spoke to Khabib’s manager @AliAbdelaziz00.



On the fine difference:



"I don't think it's fair. Khabib gets $500k and Conor gets $50k? I think it's bullshit."



On the length of the suspensions:



"That's fair. They'll both get six months. But for his teammates, it's too much."