Наказание Хабиба за драку с МакГрегором вызвало истерику в команде россиянина

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в резком тоне раскритиковал решение Атлетической комиссии Невады наказать дагестанца за драку после боя с Конором МакГрегором.
Прыжок Хабиба в зал после боя с МакГрегором
кадр из видео
"Не думаю, что это честно. Хабиба оштрафовали на 500 тысяч, а Конора – на 50? Это чушь собачья. Срок отстранения справедливый. Оба получили по 6 месяцев (Хабиб получил 9 месяцев, но срок могут сократить до полугода. – Ред.), но друзьям Хабиба дали слишком много (Абубакара Нурмагомедова и Зубайру Тухугова отстранили на год. – Ред.)", – написал Абдель-Азиз у себя в Twitter.
Just spoke to Khabib’s manager @AliAbdelaziz00.— Ariel Helwani (@arielhelwani) 29 января 2019 г.
On the fine difference:
"I don't think it's fair. Khabib gets $500k and Conor gets $50k? I think it's bullshit."
On the length of the suspensions:
"That's fair. They'll both get six months. But for his teammates, it's too much."
Как сообщал OBOZREVATEL:
Хабиб Нурмагомедов нокаутировал Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Российский боец защитил чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Сразу после окончания поединка россиянин выпрыгнул из октагона и напал на одного из бойцов команды Конора. При этом МакГрегора в клетке атаковали дагестанские спортсмены.
Хабиб Нурмагомедов бросил вызов непобежденному боксеру Флойду Мейвезеру. Американец готов сразиться с чемпионом UFC, однако по правилам бокса.
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