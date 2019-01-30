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Наказание Хабиба за драку с МакГрегором вызвало истерику в команде россиянина

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Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в резком тоне раскритиковал решение Атлетической комиссии Невады наказать дагестанца за драку после боя с Конором МакГрегором.

Прыжок Хабиба в зал после боя с МакГрегором

Прыжок Хабиба в зал после боя с МакГрегором

кадр из видео

"Не думаю, что это честно. Хабиба оштрафовали на 500 тысяч, а Конора – на 50? Это чушь собачья. Срок отстранения справедливый. Оба получили по 6 месяцев (Хабиб получил 9 месяцев, но срок могут сократить до полугода. – Ред.), но друзьям Хабиба дали слишком много (Абубакара Нурмагомедова и Зубайру Тухугова отстранили на год. – Ред.)", – написал Абдель-Азиз у себя в Twitter.

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Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
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