Нагрубивший Ломаченко боксер заныл о поединке с украинцем

Американский боксер Теофимо Лопес признался, что его поединок против украинца Василия Ломаченко с большой долей вероятности не состоится.

Лучший проспект 2018 года пообещал "убить" нашего боксера на ринге перед поединком Лома против Хосе Педрасы.

"Я даже не вижу, как мы можем подраться. Есть разговоры о том, что он хочет вернуться в 59 кг, а я планирую подняться в 63,5 кг в следующем году. Будет ли такая возможность, я не знаю", - цитирует Лопеса VRinge.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Американский боксер вынужден был констатировать, что он вряд ли заинтересует украинского чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Я чувствую, что Ломаченко не хочет этого поединка, но мы хотим титул чемпиона мира, мы хотим отобрать титул, сделав такой поединок. Это то, на что придут посмотреть фаны, ведь они хотят большие бои. Даже если у меня 11 поединков, это не говорит о том, что я не в теме. Постоянно, когда против меня ставят сложных оппонентов, Теофимо Лопес делает это так, что это выглядит легко. Бой с Ломаченко? Я готов, я не боюсь, я никого не боюсь, но, честно говоря, я не думаю, что этот бой состоится", - поделился неутешительным для себя прогнозом известный проспект.

Теофимо Лопес instagram.com/teofimolopez/

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Теофимо Лопеса уверен, что его подопечный сможет выиграть пояс WBC, чтобы провести бой с Ломаченко. При этом американец не сомневается, что его сын без проблем победит нашего боксера.

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