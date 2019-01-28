"Нафига его слушаете?" Уайлдер жестко унизил промоутера Усика

В ближайшие месяцы американец Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) и британец Тайсон Фьюри (22-0, 21 КО) должны провести матч-реванш за статус чемпиона мира по версии WBC. После ничьей в их первом поединке оба боксера очень стремятся к реваншу.

В то же время влиятельный британский промоутер Эдди Хирн, также представляющий интересы Александра Усика, пытается перехватить Уайлдера или Фьюри для своего боя. Вероятнее всего, Хирну нужен соперник для Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) в бою, который уже запланировал на апрель в Лондоне на "Уэмбли". Но такими попытками Хирн буквально выводит Уайлдера из себя.

Деонтей Уайлдер (слева) в бою с Тайсоном Фьюри

"Скоро, очень скоро, о поединке объявят. В течение двух недель, думаю, где-то так... По основным моментам мы уже договорились. Команды прорабатывают мелкие детали контракта. Еще чуть-чуть, и мы устроим еще один эпический замес в ринге", — цитирует Уайлдера портал vRINGe.com.

"Да нафига вы слушаете все то, что говорит Эдди (Хирн. — Ред.)? Пускай себе говорит. Собака лает, а караван идет. Уайлдер vs Фьюри II — только так и не иначе", — буквально взрывается Уайлдер, когда слышит о попытках Хирна помешать реваншу с Фьюри.

Первый поединок Уайлдер vs Фьюри стал одной из самых ярких схваток 2018 года, но закончился без нокаута, а рефери присудили боксерам ничью. Вскоре после этого стороны приступили к организации матча-реванша.

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