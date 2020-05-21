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21 мая • обновлено в 12:30
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"Надерет задницу": отец Лопеса сделал выпад в адрес Ломаченко

2.2т
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Отец Теофимо Лопеса, Теофимо-старший, заявил, что им удалось залезить в голову к Василию Ломаченко, ведь он никогда ранее не отвечал на выпады своих будущих соперников.

"Все говорили, что я наркоман, курильщик крэка. И где мы в результате оказались? Мы продолжим двигаться вперед. Это только начало. Как вы думаете, почему Ломаченко нам отвечает? Я никогда не видел, как он отвечает на чьи-то провокации. Все дело в том, что я у него в голове. С ним все кончено", – сказал Лопес-старший в интервью на YouTube-канале EsNews.

Теофимо Лопес и его отец

Теофимо Лопес и его отец

XSPORT.ua

Теофимо также пообещал, что его сын "надерет задницу" украинцу.

"Ломаченко не запомнят по тем двум "золотым" медалям. Его запомнят как человека, которому надрал задницу мой сын. Еще два года назад я записал видео, в котором сказал, что Теофимо надерет ему задницу. После этого он назвал нас клоунами. Он не уважает ни меня, ни моего сына. А я никогда не говорил о его отце", - добавил Лопес-старший.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Ломаченко Боб Арум рассказал, когда и каким образом пройдет поединок между американским боксером и Василием.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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