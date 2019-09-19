"Начинают говорить": российский менеджер ответил критикам Ломаченко

Менеджер российского полутяжа Дмитрия Бивола Вадим Корнилов выразил свое несогласие с критиками украинского суперчемпиона Василия Ломаченко.
По мнению россиянина, все разговоры о том, что в последних боях Василий не показывает былых скоростей, не имеют под собой никакого основания.
Василий Ломаченко
Top Rank
"Некоторые люди начинают говорить, что Ломаченко замедляется, и он должен выглядеть лучше. Но когда я вижу его бои, для меня он выглядит просто потрясающе. Он и его отец. Я отдаю должное его отцу, они великолепны. Тем, кто понимает бокс, приятно за ними наблюдать. Это те бои, которые я люблю смотреть. Я не могу отвести глаз от боя", – сказал Корнилов в комментарии Boxing News 24.
Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко принял важное решение о карьере, о котором не было объявлено официально.
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