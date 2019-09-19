"Начинают говорить": российский менеджер ответил критикам Ломаченко

Менеджер российского полутяжа Дмитрия Бивола Вадим Корнилов выразил свое несогласие с критиками украинского суперчемпиона Василия Ломаченко.

По мнению россиянина, все разговоры о том, что в последних боях Василий не показывает былых скоростей, не имеют под собой никакого основания.

Новости Ломаченко намерен отказаться от чемпионского боя

Василий Ломаченко Top Rank

"Некоторые люди начинают говорить, что Ломаченко замедляется, и он должен выглядеть лучше. Но когда я вижу его бои, для меня он выглядит просто потрясающе. Он и его отец. Я отдаю должное его отцу, они великолепны. Тем, кто понимает бокс, приятно за ними наблюдать. Это те бои, которые я люблю смотреть. Я не могу отвести глаз от боя", – сказал Корнилов в комментарии Boxing News 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко принял важное решение о карьере, о котором не было объявлено официально.

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