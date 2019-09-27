"На подготовку уйдут годы": стали известны новые подробности скандала в украинском боксе

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус заявил, что ликвидации профессионального бокса как отдельного вида спорта в Украине не будет.

Владимир Продивус (слева)

Продивус отметил, что журналисты подменяют факты с желанием раздуть скандал, что он не поддерживает. На своей странице в Facebook президент ФБУ попытался объяснить причины конфликта.

"Замечая талантливых боксеров в клубах и спортивных школах по всей стране, федерация бокса внимательно оценивает перспективы человека и организовывает ему усиленную подготовку для старта любительской карьеры на национальном уровне. На подготовку уйдут годы времени и немало усилий. После этого министерство молодежи и спорта начинает включаться в развитие такого боксера, выводя его на международные поединки в составе сборной Украины. Когда страна аплодирует нашему олимпийскому чемпиону, мы должны понимать, сколько времени и ресурсов стоит за отечественным чемпионом", - пишет Продивус.

По его словам, как только спортсмен выходит на пик своей формы, появляются промоутеры и сразу же предлагают любителям контракт, финансово более выгодный, чем может предложить министерство.

"Промоутеры не имеют таких колоссальных затрат на подготовку боксера топ-уровня... Если профессиональные промоутерские организации получают боксера, подготовленного государственной инфраструктурой и инфраструктурой ФБУ, а сюда стоит еще добавить и вклад частных боксерских клубов на самом раннем этапе, то должен существовать механизм компенсации этих затрат. Если промоутерская компания воспитала чемпиона с 6-7 лет - вопросов нет, но когда вы переманиваете взрослого чемпиона, воспитанного государством и ФБУ, это некрасиво и непорядочно", - отмечает Продивус.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по боксу устроила бойкот чемпионату мира в России.

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