"На Олимпийском": Кличко рассказал, когда Усик проведет бой в Киеве

Основатель промоутерской компании К2 Promotions Виталий Кличко заявил, что в следующем году Александр Усик (16-0, 12 КО) может провести бой в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский":

(с) Главком

"Эти планы есть, но их реализация зависит от многих составляющих. Усик сейчас решил попробовать свои силы в супертяжелом весе, взял паузу, травмировался и находится в процессе реабилитации. В этом году, к сожалению, такой поединок не состоится. Планируем на следующий", - цитирует мэра украинской столицы Главком.

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил Александру статус "чемпиона в отпуске". От титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец отказался сам.

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса дебют Усика в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!