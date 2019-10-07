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7 октября • обновлено в 17:48
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Нападение на экс-тренера Кличко: наставник дал первый комментарий после случившегося

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Известный американский тренер по боксу, бывший наставник Владимира Кличко и Александра Усика - Джеймс Али Башир - рассказал об операции, которую перенес после нападения на него в США.

Владимир Кличко и Джеймс Али Башир

Владимир Кличко и Джеймс Али Башир

klitschko-brothers.com

"Одна операция уже прошла. Сколько еще нужно перенести – одному Богу известно", - сообщил Башир у себя в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на американского тренера напал неизвестный во время церемонии взвешивания его подопечной Иваны Хабазин перед боем с американкой Клариссы Шилдс. Башир повздорил с командой Шилдс, затем его ударили сзади. У Башира были обнаружены переломы лицевых костей, ему назначили операцию.

Помимо Усика, Джеймс Али Башир долгое время также тренировал Владимира Кличко. Сейчас одним из его учеников является украинский чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко.

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Персоны
Джеймс Али Башир Александр Усик Владимир Кличко Владислав Сиренко
Место
США
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