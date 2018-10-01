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''На Донбассе наблюдали'': Кличко рассказал об особенности боя Усик – Гассиев

1.2тЧитать материал на украинском

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко выразил уверенность в том, что бой Александра Усика и Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) стал одним из факторов перемирия на Донбассе. По словам нашего чемпиона, поединок вызвал невероятный ажиотаж в России и Украине.

"Бокс – это волшебный вид спорта, который действительно объединяет. Яркий пример – бой нашего Александра Усика. Когда Саша боролся за трофеи в Москве, оружие с двух сторон замолчало – обе стороны конфликта на Донбассе не стреляли. В эти дни ни один человек не погиб там, все наблюдали за большим событием и большим боем", – заявил Кличко во время церемонии открытия в Киеве конгресса Всемирного боксерского совета.

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''На Донбассе наблюдали'': Кличко рассказал об особенности боя Усик – Гассиев

Напомним, Александр Усик разгромил Мурата Гассиева в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик вернется в ринг 10 ноября, когда выйдет против британца Тони Белью.

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Темы
Усик - ГассиевWBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат ГассиевВладимир Кличко
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