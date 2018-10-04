''Мне было непросто'': Кличко под впечатлением от боя с Усиком

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко признался, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) доставил ему немало проблем во время спарринга.

"У него прекрасная техника. Мне было очень непросто, хотя я все еще в форме. Я думаю, у него есть шанс в супертяжелом дивизионе. Это займет некоторое время, чтобы подстроиться. Это примерно как любительский и профессиональный бокс. Все тот же спорт, но в тяжелом и супертяжелом дивизионах техника разная", - цитирует Владимира Владимировича Xsport.

Кличко - Усик

По словам легендарного экс-чемпиона Белью будет очень непросто в поединке с украинцем.

"Британец собирается встретиться с очень опытным, технически лучшим Усиком, который непобедим и является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Я думаю, Белью будет непросто. Я желаю моему земляку продолжить победную серию. Но я скажу кое-что, что знают фаны. Белью –это отличный боец, он умеет преподносить сюрпризы в ринге, переворачивать поединки с ног на голову. Этот бой будет действительно увлекательным для болельщиков со всего мира", - подытожил Владимир Кличко.

Напомним, что Усик проведет следующий бой против почетного чемпиона WBC Тони Белью (30-2-1, 20 КО). Поединок запланирован на 10 ноября в Манчестере.