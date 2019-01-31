''Меня лишат титула'': Ломаченко поставили перед тяжелым выбором

Украинский чемпион WBA и WBO Василий Ломаченко стал перед тяжелым выбором с предстоящими поединками.

Василий Ломаченко кадр из видео

"Есть несколько вариантов. Первый вариант – это бой с обязательным претендентом WBA против британца Энтони Кроллы. Второй вариант - поединок с победителем боя Комми - Чаниев. Они будут 2 февраля боксировать за вакантный титул IBF. Но есть, как всегда, нюансы и препятствия, и есть большая вероятность того, что мне надо будет выбрать: либо отстаивать титул и не боксировать за IBF, либо подраться за пояс IBF, но тогда меня лишат титула WBA. Еще можно, конечно, убедить WBA, чтобы они подождали, но это вряд ли получится", - заявил украинец в эфире своего Youtube-канала.

На вопрос, что для него лучше Василий отшутился.

"Что для меня предпочтительнее? Наверное отбоксировать в один вечер с Кроллой и сразу после этого отбоксировать за титул IBF. Провести два боя в один вечер (смеется). Сложный вопрос, тут идет боксерская профессиональная политика. Понятно, что решение будет за мной", - уточнил Вася.

Рассказал Ломаченко и про свои самые близкие планы.

"Через две недели недель я отправляюсь в Америка – буду готовиться к неважно какому поединку. У меня назначена дата и 12 апреля я выйду в ринг. Спустя 3-4 недели, после того, как я посовещаюсь с менеджером и промоутером, мы придем к какому-то решению. Я честно говоря не видел ни Чаниева, ни Комми поэтому ничего могу сказать. Смотреть изучать кого-то из них и готовиться - смысла нет", - отметил спортсмен.

Боксер не смог точно сформулировать свою цель на этот год.

"У меня была цель на 2019 год это объединение титулов, а теперь если я скажу - это будет просто звуком. Я реально понимаю, что у меня сейчас тяжелый выбор. Либо защита WBA, но тогда титул IBF уйдет куда-то в сторону. Этот титул завоюют и у нового чемпиона будут свои претенденты по их сетке IBF. Цель моя - проводить интересные бои, чтобы люди, которые смотрят, радовались и получали удовольствие от просмотра", - подытожил Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, WBA обязала украинца Василия Ломаченко провести обязательную защиту титула против американца Энтони Кроллы. Торги за право организовать поединок должны были пройти 4 февраля, однако затем их перенесли на несколько дней.

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