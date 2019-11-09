Промоутер Усика назвал нового соперника для украинца

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) свой следующий бой может провести против Дерека Чисоры, заявил промоутер украинца Эгис Климас.

"Реванш Руиса и Джошуа? Пока неизвестно кто победит в данном противостоянии. Хотелось бы иметь возможность не ждать полгода и провести промежуточный поединок. Возможно, следующим соперником Усика станет Дерек Чисора", - сказал Климас в интервью Sky Sports.

Ранее СМИ сообщили, что Усик не будет боксировать с победителем реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом в следующем бою.

Новости Непобедимый боксер в кровавой рубке с нокдауном выиграл трофей Усика

До этого глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, что хочет в феврале организовать бой Чисора - Усик

27 октября Дерек Чисора победил соотечественника Дэвида Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе (+90,7 кг).

13 октября Александр Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Самые красивые девушки у нас в Instagram!