Менеджер Чисоры предсказал поражение Усика, вспомнив бой Ломаченко – Лопес

Менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что Александр Усик не сможет справиться с мощью и размером своего подопечного в поединке, который состоится в субботу, 31 октября.

В интервью изданию ESPN легендарный британец вспомнил недавний бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, в котором габариты американца позволили ему сенсационно победить нашего соотечественника. Он считает, что в противостоянии Усика и Чисоры произойдет то же самое.

"Вы видели, что случилось, когда Лопес дрался с Ломаченко несколько недель назад. Тогда размер взял верх над навыками, и в этом случае все обернется так же. Усик завоевал все титулы в первом тяжелом весе, но он встречался с боксерами до 91 кг. Чисора, которого мы видели в боях против Дэвида Прайса, Артура Шпильки, обладает ударной мощью супертяжеловесов. Усик, с другой стороны, не заявил о себе в поединке против Чазза Уизерспуна. Сможет ли он справиться с мощью, размером и скоростью? Я так не думаю. Дерек выжмет из него все соки, а затем нокаутирует", – поделился своим мнением Хэй.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры неожиданно изменили котировки на победителя боя Усик – Чисора.