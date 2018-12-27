Мейвезер – Нацукава: стали известны подробности супербоя

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер 31 декабря вернется на профессиональный ринг после того, как в августе минувшего года нокаутировал звезду Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора.

Чемпион мира в пяти весовых категориях в Японии сразится с 20-летним местным кикбоксером Тенсином Нацукавой. Поединок пройдет по правилам бокса в полусредней весовой категории (66,8 кг). Бой продлиться всего три раунда продолжительностью три минуты, пишет mmafighting.com.

Флойд Мейвезер и Тенсин Нацукава

При этом не будут вестись записки судей, а также не вынесено никаких решений о победителе боя. Кроме того, поединок не будет внесен официальные реестры бокса и смешанных единоборств.

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