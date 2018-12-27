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Мейвезер – Нацукава: стали известны подробности супербоя

4.4тЧитать материал на украинском

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер 31 декабря вернется на профессиональный ринг после того, как в августе минувшего года нокаутировал звезду Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора.

Чемпион мира в пяти весовых категориях в Японии сразится с 20-летним местным кикбоксером Тенсином Нацукавой. Поединок пройдет по правилам бокса в полусредней весовой категории (66,8 кг). Бой продлиться всего три раунда продолжительностью три минуты, пишет mmafighting.com.

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Флойд Мейвезер и Тенсин Нацукава

Флойд Мейвезер и Тенсин Нацукава

При этом не будут вестись записки судей, а также не вынесено никаких решений о победителе боя. Кроме того, поединок не будет внесен официальные реестры бокса и смешанных единоборств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Флойд Мейвезер получит сумасшедший гонорар за бой с Тенсином Нацукавой. Выплата американскому боксеру составит почти 100 миллионов долларов.

  • За свою карьеру Мейвезер провел ровно 50 поединков, все они были в его пользу. 27 боев американец завершил досрочно.

  • Флойд лишь один раз в карьере оказывался в нокдауне. В поединке против Карлоса Эрнандеса рефери в ринге открыл счет американцу в шестом раунде.

Персона
Флойд Мейвезер
Место
ЯпонияТокио
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