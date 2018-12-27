Мейвезер – Нацукава: стали известны подробности супербоя

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер 31 декабря вернется на профессиональный ринг после того, как в августе минувшего года нокаутировал звезду Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора.
Чемпион мира в пяти весовых категориях в Японии сразится с 20-летним местным кикбоксером Тенсином Нацукавой. Поединок пройдет по правилам бокса в полусредней весовой категории (66,8 кг). Бой продлиться всего три раунда продолжительностью три минуты, пишет mmafighting.com.
Флойд Мейвезер и Тенсин Нацукава
При этом не будут вестись записки судей, а также не вынесено никаких решений о победителе боя. Кроме того, поединок не будет внесен официальные реестры бокса и смешанных единоборств.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Флойд Мейвезер получит сумасшедший гонорар за бой с Тенсином Нацукавой. Выплата американскому боксеру составит почти 100 миллионов долларов.
За свою карьеру Мейвезер провел ровно 50 поединков, все они были в его пользу. 27 боев американец завершил досрочно.
Флойд лишь один раз в карьере оказывался в нокдауне. В поединке против Карлоса Эрнандеса рефери в ринге открыл счет американцу в шестом раунде.