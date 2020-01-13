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13 января • обновлено в 10:07
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"Малоросс – образ мышления": Ломаченко ярко высмеяли в карикатуре за скандал с военными РФ

3.5т
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В сети на украинского боксера Василия Ломаченко, который угодил в скандал с российский спецназом, нарисовали карикатуру.

Автором выступил украинский художник Андрей Петренко, который опубликовал рисунок в Twitter.

"Малоросс – это не гражданство, это образ мышления", – говорится в подписи к карикатуре.

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На рисунке изображен Ломаченко, который одет в футболку с "вежливыми людьми", а над головой держит флаг Украины.

Карикатура на Ломаченко

Карикатура на Ломаченко

Twitter Андрей Петренко

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Василий Ломаченко
Место
Украина
Тег
соцсети
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Типове ватне бидло.
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Хо Хол
Хо Хол
На миротворец занесли его уже или ссыкотно?
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