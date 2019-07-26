Максим Дадашев умер: Россия иницирует международный скандал

Федерация бокса Россия (ФБР) намерена подать в суд на организаторов боя трагически погибшего Максима Дадашева.
По словам президента организации Умара Кремлева, они уже подали запрос в комитет, который давал разрешение на проведение вечера бокса.
"Мы отправили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией, и чтобы они дали информацию о готовности к бою. И потом мы будем готовить судебный иск к организаторам боя. Будем разбираться", – цитирует функционера РИА "Новости".
Максим Дадашев
Кроме того, он озвучил список претензий к американской стороне. "1. Не проверена подлинность медицинских документов. 2. Не оказана первая медицинская помощь в ринге. 3. Не было специальных медицинских носилок около ринга. Вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шёл сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций", – подчеркнул Кремлев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 июля Максим Дадашев потерпел поражение от пуэрториканца Субриэля Матиаса после того, как тренер россиянина отказался выпускать подопечного на 12-й раунд.
Сразу после поединка 28-летний боксер был доставлен в госпиталь, где ему сделали операцию по трепанации черепа и ввели в медикаментозную кому.
Дадашев умер 23 июля в Мэриленде, не приходя в сознание.
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