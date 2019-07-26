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Максим Дадашев умер: Россия иницирует международный скандал

4.1т Читать материал на украинском

Федерация бокса Россия (ФБР) намерена подать в суд на организаторов боя трагически погибшего Максима Дадашева.

По словам президента организации Умара Кремлева, они уже подали запрос в комитет, который давал разрешение на проведение вечера бокса.

"Мы отправили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией, и чтобы они дали информацию о готовности к бою. И потом мы будем готовить судебный иск к организаторам боя. Будем разбираться", – цитирует функционера РИА "Новости".

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Максим Дадашев

Максим Дадашев

Кроме того, он озвучил список претензий к американской стороне. "1. Не проверена подлинность медицинских документов. 2. Не оказана первая медицинская помощь в ринге. 3. Не было специальных медицинских носилок около ринга. Вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шёл сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций", – подчеркнул Кремлев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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США
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Скоро российские боксёры будут выезжать зарубеж со своими носилками,выносить на ринг своих бойцов и уносить после боя при любых раскладах уставшие и побитые тела.В общем,перепишут все правила бокса.Парня жаль,но это бокс- жёсткий вид спорта и,зачастую,с непредсказуемыми последствиями.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Жаль парня, не узнал жизнь как следует и помер. Бедолага.
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