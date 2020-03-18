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18 марта • обновлено в 20:27
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Майк Тайсон заявил, что готов к смерти

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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал о своем отношении к жизни и смерти.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

@miketyson

"Готов ли я к смерти? Да. Страха у меня нет. Жить куда тяжелее, чем помирать. Так мне кажется. Чтобы жить, тебе нужна храбрость. Без нее ты не справишься. Жизнь — это борьба, сложный путь. Даже те, у кого вроде бы есть все, — даже им бывает тяжело", — признался 53-летний Тайсон в интервью The Sportsman.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон в новом клипе американского рэпера Эминема на песню Godzilla отправил знаменитого артиста в глубокий нокаут.

Ранее Тайсон признался, что однажды, вернувшись домой, обнаружил жену в постели с Брэдом Питтом. Супруги в тот момент находились в процессе развода, но иногда встречались. Это случилось в конце 80-х, Тайсон и Робин Гивенс находились в процессе развода, но регулярно встречались и были близки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Майк Тайсон
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