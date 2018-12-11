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''Люди забывают'': Ломаченко ответил на критику из-за боя с Педрасой

1.8тЧитать материал на украинском

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко ответил на разочарование болельщиков после поединка против пуэрториканца Хосе Педрасы. Украинец не смог завершить бой досрочно, однако одолел соперника единогласным решением судей.

"Люди забывают, что я бился против чемпиона мира, который завоевывал титул дважды. До поединка со мной, он уже дважды становился чемпионом мира и понимал, что делать в ринге. Он не хотел выиграть этот бой, он хотел выжить в борьбе. Он находился в режиме выживания", - цитирует Ломаченко Boxing Talk.

''Люди забывают'': Ломаченко ответил на критику из-за боя с Педрасой

instagram.com/lomachenkovasiliy

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Напомним, что Теофимо Лопес-старший, отец и тренер известного американского боксера Теофимо Лопеса-младшего, спровоцировал скандальный инцидент с Василием Ломаченко накануне его боя с Педрасой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший наставник братьев Кличко, известный украинский тренер Владимир Золотарев не удивился тому, что Василий Ломаченко не смог досрочно завершить бой с Хосе Педрасой.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
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