"Любит ломать": соперник Ломаченко оценил бой

Британский легковес Энтони Кролла не сомневается, что ему придется очень непросто в поединке против украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Как рассказал претендент в интервью British Boxing Television перед боем 12 апреля, он находится в хорошей форме.

"Тело не выигрывает бои, но я верю, что физически нахожусь в своей лучшей форме в карьере. Этот бой будет сложным психологически, нужно будет бороться с разочарованием, потому что это то, что нравится Ломаченко, он любит ломать соперников, заставлять их сдаваться. Не зря же его называют No Mas Chenko. Но верю, что я в своей лучшей форме", – цитирует Кроллу XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко получил неприятные новости относительно возможного объединительного боя с ганцем Ричардом Комми.

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