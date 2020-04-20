Главная Новости
20 апреля • обновлено в 16:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Лопес откажется от боя с Ломаченко: названо условие

1.9т
Читать материал на украинском

Теофимо Лопес, который является следующим соперником Василия Ломаченко, заявил, что откажется от поединка с украинцем, если на нем не будут присутствовать зрители.

"Этого не случится. Я не приму бой, если на нем не будет болельщиков. С ними и без них – это совершенно разные вещи. Именно фанаты создают уникальную атмосферу в Нью-Йорке и на "Мэддисон Сквер Гарден" (арене, где должен состояться поединок – Ред.). Это мой наркотик. А без зрителей это будет обычный спарринг, поэтому я откажусь. Я все делаю ради болельщиков", – цитирует Лопеса издание RingTV.

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес

Boxingnews

Напомним, что изначально поединок между Лопесом и Ломаченко должен был состояться 30 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американец признался, что испытывает личную неприязнь по отношению к украинцу, и пообещал отбить ему голову.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Лопес" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
MIBR
VS
MAD Lions
Победа MIBR
1.97 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Godsent
Победа Godsent
1.90 Сделать ставку
AVEZ
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
forZe
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
forZe
VS
Syman
Победа Syman с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
BIG
Победа BIG с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Cloud9
VS
New Ingland Whalers
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Syman
VS
Endpoint
Победа Endpoint на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.92 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
Godsent
VS
AVEZ
Победа Godsent с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку