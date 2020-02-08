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8 февраля • обновлено в 16:36
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Лопес объявил дату боя против Ломаченко

1.5т
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Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против украинского боксера Василия Ломаченко состоится 30 мая 2020 года.

Лопес опубликовал пост с датой 30 мая на своей официальной странице в Twitter.

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Напомним, что американец владеет титулом IBF, а Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC. На счету Лопеса 15 побед в 15 поединках, 12 из которых закончились нокаутом. Украинец также провел 15 боев, одержав в них 14 побед при 1 поражении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, американец Теофимо Лопес сделал дерзкое заявление о поединке против Василия Ломаченко. Кроме того, стал известен размер гонорара украинца за бой.

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Темы
WBC WBO WBA
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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