Ломаченко "заподозрили" в наркомании: спортивные итоги 15 июля

Украинский чемпион Василий Ломаченко взорвал сеть эпичным видео "под грибами" с "родным братом", а украинские синхронистки выиграли исторический чемпионат мира.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 15 июля.

Кроме того, сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу среди воспитанников детских домов. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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