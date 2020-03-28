Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) записал обращение в связи с пандемией коронавируса.

"Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации властей. Призываю всех спортсменов не сдаваться и не останавливаться. Проводите ваши тренировки в максимально безопасной манере. Продолжайте быть сильным для себя и близких. Желаю всем вам безопасности и здоровья", - написал Лома у себя в Instagram.

Ранее Ломаченко заявил, в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса очень важно не поддаваться панике.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес не состоится в запланированную дату. Поединок должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

Напомним, что ранее кум Ломаченко Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом, а также для борьбы с коронавирусом посоветовал "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Несколько дней назад Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!