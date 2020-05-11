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11 мая • обновлено в 22:22
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Ломаченко заблокировал в Instagram известного боксера после своего фейка о крестах на дверях

3.8т
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Украинский боксер среднего веса Иван Редкач заявил, что суперчемпион Василий Ломаченко заблокировал его в социальной сети Instagram.

Редкач высмеял коллегу после его поста о том, что нужно рисовать кресты на дверях от коронавируса.

Иван Редкач

Иван Редкач

УНИАН

"Я должен был очень расстроиться, что меня заблокировал сам Великий Вася Ломаченко? Я отреагировал, как моя совесть велит. А блокировать меня или нет – это личное дело каждого. Моя шутка, видимо, удалась. Ну а у Васи, видимо, проблемы с юмором или самокритикой", – цитирует Редкача портал meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач обвинил тренера Александра Усика Сергея Лапина в том, что у того есть российского гражданство. Средневес также высказался о набожности Усика и его кума Василия Ломаченко.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Иван Редкач Василий Ломаченко
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кирик вадим
кирик вадим
Уважаемые и не очень - спортсмены, политики, артисты и др публичные люди... Вы достигли каких то там высот , но это ещё не значит, что вы стали всех умнее и можете давать советы... Ведь даже в той области, где вы чего то достигли далеко не у всех вас есть фундаментальное образование... тот же бокс, что , боец знает психологию боя, психологию человека, поведенческие реакции, анатомию человека, механику тела, включая теорию механизмов (да, человек это механизм с точки зрения теоретической механики) и сопромат человеческого тела... нет? Помалкивайте, мой вам совет, чтоб не позориться... При каждом вашем посте - советуйтесь с близкими , кто разбирается в вопросе
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западенский рогуль
западенский рогуль
сколько околобоксеров появилось,забанили сиди молча ,его страница-его правила
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кирик вадим
кирик вадим
западенский рогуль, кресты на дверях от вируса?))) Это от ума боксёра или от его безумия?)))
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