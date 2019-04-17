Ломаченко восхитил россиян: спортивные итоги 16 апреля

Украинский чемпион Василий Ломаченко вызвал восторг в России, а туринский "Ювентус" позорно вылетел из Лиги чемпионов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 16 апреля.
Кроме того, в команде легендарного Флойдо Мейвезера нелестно отозвались о Василии Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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