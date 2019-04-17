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/Новости бокса

Ломаченко восхитил россиян: спортивные итоги 16 апреля

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Украинский чемпион Василий Ломаченко вызвал восторг в России, а туринский "Ювентус" позорно вылетел из Лиги чемпионов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 16 апреля.

Кроме того, в команде легендарного Флойдо Мейвезера нелестно отозвались о Василии Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Василий ЛомаченкоЭлина СвитолинаАлександр Зинченко
Теги
ФК ЮвентусФК Аякс
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