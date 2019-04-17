Ломаченко восхитил россиян: спортивные итоги 16 апреля

Украинский чемпион Василий Ломаченко вызвал восторг в России, а туринский "Ювентус" позорно вылетел из Лиги чемпионов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 16 апреля.

Кроме того, в команде легендарного Флойдо Мейвезера нелестно отозвались о Василии Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

"Слава Украине!" Ломаченко вызвал восторг в России — фотофакт

В Лиге чемпионов состоялась грандиозная сенсация

"Больше, чем он": у Мейвезера неуважительно высказались о Ломаченко

"Ничего личного": в Харькове возник скандал со строительством спорткомплекса

"МанСити" озвучил плохую информацию о Зинченко

Свитолину хотят исключить из сборной Украины

Сотрясение мозга: Овечкин жестоко избил россиянина в матче НХЛ — видео расправы

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал