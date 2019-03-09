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Ломаченко "умыл" бойца Мейвезера: спортивные итоги 8 марта

1.9тЧитать материал на украинском

Легендарный Леннокс Льюис готов провести реванш века против Майка Тайсона, а украинец Василий Ломаченко красиво поставил на место боксера Флойда Мейвезера. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 8 марта.

Кроме того, защитника "Зенита" украинца Ярослава Ракицкого эффектно потроллили за провал в матче 1/16 финала Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Персоны
Василий ЛомаченкоФлойд МейвезерЯрослав РакицкийЛеннокс ЛьюисМайк Тайсон
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Arnold Carol
Arnold Carol
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