Ломаченко "умыл" бойца Мейвезера: спортивные итоги 8 марта

Легендарный Леннокс Льюис готов провести реванш века против Майка Тайсона, а украинец Василий Ломаченко красиво поставил на место боксера Флойда Мейвезера. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 8 марта.
Кроме того, защитника "Зенита" украинца Ярослава Ракицкого эффектно потроллили за провал в матче 1/16 финала Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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