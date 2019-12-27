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27 декабря • обновлено в 09:48
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Ломаченко угодил в скандал с УПЦ МП: спортивные итоги 26 декабря

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Украинский чемпион Василий Ломаченко засветился на богослужении УПЦ МП, а жена Александра Усика вызвала переполох в сети, засветив грудь.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 26 декабря.

Кроме того, российские бойцы ММА братья Емельяненко устроили публичную ссору. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Элина Свитолина Федор Емельяненко Александр Емельяненко Василий Ломаченко Александр Усик
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К. Алла
К. Алла
Дурни, УПЦ МП самая крупная Православная Церковь на Украине. ПЦУ это клуб для меньшинств, и именно прибывание там позорит человека.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У вас абсолютное БОЛЬШИНСТВО населения ходит в УПЦ МП, в какой такой скандал Ломаченко угодил? Для кого это скандал? Вы уже совсем ку-ку!
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