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Ломаченко сделал сенсационное заявление

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Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко возвращается в ринг.

В своем Instagram-аккаунте боксер опубликовал видео с интригующей подписью-вопросом:

"Ну что, я возвращаюсь 25 августа в бой. Как вы думаете кто следующий соперник?"

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Напомним, в конце мая Василий перенес операцию на правом плече. Повреждение Лома получил в чемпионском бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом, которого нокаутировал в десятом раунде. Большую часть того боя Ломаченко боксировал с уже травмированным плечом.

Сам боксер и его штаб датой камбэка называли восьмое декабря.

Доктор, который оперировал Василия отмечал, что восстановительный процесс завершится не ранее начала октября месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда мирового бокса бросил вызов Ломаченко.

Персона
Василий Ломаченко
Место
Украина
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