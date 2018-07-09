Ломаченко сделал сенсационное заявление

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко возвращается в ринг.

В своем Instagram-аккаунте боксер опубликовал видео с интригующей подписью-вопросом:

"Ну что, я возвращаюсь 25 августа в бой. Как вы думаете кто следующий соперник?"

Напомним, в конце мая Василий перенес операцию на правом плече. Повреждение Лома получил в чемпионском бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом, которого нокаутировал в десятом раунде. Большую часть того боя Ломаченко боксировал с уже травмированным плечом.

Сам боксер и его штаб датой камбэка называли восьмое декабря.

Доктор, который оперировал Василия отмечал, что восстановительный процесс завершится не ранее начала октября месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда мирового бокса бросил вызов Ломаченко.