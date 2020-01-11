Ломаченко разгневал украинцев: спортивные итоги 10 января

В Украине набирает обороты скандал вокруг Василия Ломаченко, а в Испании сообщили о случаях травли Романа Зозули.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 10 января.

Кроме того, стала известна дата боя Ломаченко – Лопес. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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