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28 марта • обновлено в 23:23
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Ломаченко призвал православных рисовать кресты на дверях от коронавируса

7.2т
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Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) призвал защищаться от пандемии коронавируса нарисованным на дверях крестом.

"Святые отцы горы Афон призывают всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как был отслужен Параклис Божей Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", – написал боксер у себя в сторис. Позже сообщение было удалено.

Ломаченко призвал рисовать кресты на дверях от коронавируса

@lomachenkovasiliy

Ранее Ломаченко заявил, что в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса очень важно не поддаваться панике и призвал всех быть осторожными и внимательно слушайте рекомендации властей

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес не состоится в запланированную дату. Поединок должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

Напомним, что ранее кум Ломаченко Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом, а также для борьбы с коронавирусом посоветовал "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Несколько дней назад Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Василий Ломаченко
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Червоний Данило
Червоний Данило
ипaть какое днищe!!! дepьмoм себе крест нарисуй на [ape!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кон чен ый
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
рпцвирус оба наших хороших парня подхватили. Жаль их!
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Коронавирус. Самое важное

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