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Ломаченко – Педраса: назван фаворит чемпионского боя

2.7тЧитать материал на украинском

Украинец Василий Ломаченко считается явным фаворитом предстоящего поединка против Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико. Объединительный бой за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе состоится в Нью-Йорке 8 декабря.

Ставки на победу нашего соотечественника принимается с коэффициентом от 1,08 до 1,10. Ничья оценивается котировкой 25,00. А показатели на успех соперника Василия достигают уровня от 6,00 до 7,50.

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Отметим, что оба соперника потерпели по одному поражению на профессиональном ринге. В своем последнем поединке Педраса единогласным решением судей победил мексиканца Раймундо Бельтрана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко назвал боксера, против которого точно проиграет, выйдя в ринг.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
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