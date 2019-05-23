Ломаченко отказался от денег Усика

После победы над россиянином Муратом Гассиевым, которая принесла Александру Усику звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, Анатолий Ломаченко, который готовил украинца к бою, отказался от причитающихся ему денег.

Отец знаменитого Василия Ломаченко руководил тренировочным лагерем Усика и тот поединок в Москве против Гассиева, по мнению специалистов, стал одним из лучших в профессиональной боксерской карьере Александра. Свой отказ от гонорара, Анатолий Ломаченко объяснил просто: тренировал не ради денег, а ради бокса.

Александр Усик и Анатолий Ломаченко

Отказ тренера от вознаграждение — уникальное явление в мире профессионального бокса. Обычно наставник получает 10 процентов от призовых боксера. Иногда — просто заранее оговоренную сумму.

Например, по версии немецких СМИ, Владимир Кличко за подготовку к каждому бою выплачивал своему легендарному наставнику Эманнуэлю Стюарду гонорар в размере 200 тысяч долларов.

Анатолий Ломаченко тренирует своего знаменитого сына Василия. Однако иногда. он помогает готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Василий Ломаченко занял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Помимо нашего чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, в топ-10 по версии журнала The Ring также вошел еще один украинец — Александр Усик, владеющий тремя поясами в тяжелом весе (IBF, WBO и WBC), но уже готовый к выступлению в супертяжелой категории.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!