Ломаченко отказался от чемпионского пояса

Украинский боксер Василий Ломаченко(11-1, 9 КО) решил продолжить выступления в легкой весовой категории.

Украинец официально отказался от своего титула WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе. Представители промоутерской компании Top Rank, которая ведет дела Василия, уведомили WBO о выборе Ломаченко.

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Свой первый поединок Hi-Tech в 135 фунтах (легкий вес) провел 12 мая, нокаутировав венесуэльца Хорхе Линареса в 10-м раунде. В этом бою Лома добыл титул WBA в легком весе.

Ожидается, что искусный украинский левша вернется на ринг 25 августа на арене Forum в Инглвуде, штат Калифорния. В соперники Василию пророчат чемпиона WBO в легком весе Рэя Бельтрана (35-7-1, 21 КО, 1 NC).

Как сообщал OBOZREVATEL, Василию Ломаченко предрекли скорое завершение карьеры.