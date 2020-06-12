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12 июня • обновлено в 17:51
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Ломаченко нокаутом завоевал чемпионский титул и сотворил историю в боксе: как это было

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11 июня 2016 года в Нью-Йорке на "Мэдисон сквер гарден" Василий Ломаченко нокаутом завоевал чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе.

Победив Романа Мартинеса, украинец стал чемпионом в двух весовых категориях и установил историческое достижение, став первым, кому удалось сделать это всего за семь поединков в профессиональном ринге.

Ломаченко - Мартинес

Ломаченко - Мартинес

TSN.ua

Ломаченко доминировал по ходу всего боя, не оставив Мартинесу никаких шансов. В пятом раунде соперник украинца упал на настил после левого апперкота и правого бокового и так и остался лежать до конца обратного отсчета рефери.

За тот бой Василий получил гонорар в размере 850 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Ломаченко Боб Арум рассказал, когда состоится его поединок против американца Теофимо Лопеса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Ломаченко - Мартинес
Персоны
Роман Мартинес Василий Ломаченко
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