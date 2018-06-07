Ломаченко назвал дату нового боя

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко в интервью The 3 Knockdown Rule. заявил, что может провести свой следующий бой 8 декабря.

Именно такой промежуток времени понадобиться украинцу, чтобы полностью восстановиться от операции на правом плече. Кто будет соперником, Василий не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы в поединке с Хорхе Линаресом, Ломаченко понадобилось хирургическое вмешательство.

Операция прошла успешно, а поддержать украинского чемпиона пришел даже Арнольд Шварценеггер.

Напомним, что 12 мая Василий Ломаченко установил исторический рекорд, став чемпионом мира в трех весовых категориях в 12 бою.