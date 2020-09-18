Ломаченко – Лопес: назван фаворит боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) считается явным фаворитом боя с американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Поединок пройдет 17 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко выставить пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а Лопес – титул Международной федерации бокса (IBF).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Лопес. Ориентировочное начало – в 6:00 утра в воскресенье, 18 октября, по киевскому времени.

Поставить на победу украинского боксера можно с коэффициентом 1,25. Ничья оценивается котировкой 19,00. А показатели на успех Лопеса достигают уровня 3,75.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес заявил о том, что ему не надо было принимать бой с Василием Ломаченко. Кроме того, американский боксер раскрыл важную деталь контракта на поединок.