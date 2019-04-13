Ломаченко - Кролла: весь бой на видео

Украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) в четвертом раунде нокаутировав Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО), успешно защитив титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA.

Поединок прошел при полном доминировании нашего соотечественника. Уже в третьем раунде град ударов от украинца заставил рефери остановить бой и отсчитать британцу нокдаун.

Гонг спас Кроллу, но лишь для того, чтобы в четвертой трехминутке шокирующий "выстрел" Ломаченко в висок отправил претендента в тяжелый нокаут.

OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию полную запись этой встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018-го Ломаченко одержал победу над колумбийцем Мигелем Марриагой, который отказался выходить из угла после 7-го раунда.

В ночь с 8 на 9 декабря 2018-го Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.

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