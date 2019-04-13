МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Ломаченко - Кролла: весь бой на видео

Ломаченко - Кролла: весь бой на видео
Встреча прошла в США на "Степлс-Арене"
2.4тЧитать материал на украинском

Украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) в четвертом раунде нокаутировав Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО), успешно защитив титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA.

Поединок прошел при полном доминировании нашего соотечественника. Уже в третьем раунде град ударов от украинца заставил рефери остановить бой и отсчитать британцу нокдаун.

Гонг спас Кроллу, но лишь для того, чтобы в четвертой трехминутке шокирующий "выстрел" Ломаченко в висок отправил претендента в тяжелый нокаут.

OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию полную запись этой встречи.

Новости
Ломаченко - Кролла: появилось видео шокирующего нокаута от украинца

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Кролла" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Кролла
Место
СШАЛос-Анджелес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения