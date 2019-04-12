Ломаченко – Кролла: онлайн-трансляция чемпионского боя

Украинец Василий Ломаченко в пятницу, 12 апреля, проведет защиту чемпионских поясов по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе.

На легендарной арене Staples Center в Лос-Анджелесе наш соотечественник выйдет в ринг против британца Энтони Кроллы. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кролла. Ориентировочное время начала поединка – в субботу, 13 апреля, в 06:00 утра по киевскому времени.

Василий Ломаченко и Энтони Кролла

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

Увидеть прямую трансляцию из США можно будет в эфире телеканала "Интер". Здесь показ боя будет сопровождать традиционная аналитическая студия передачи "Большой бокс".

Кроме того, поединок покажут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Боец", британский Sky Sports и американский ESPN.

ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

Безоговорочным фаворитом чемпионского боя считается украинский боксер. Ставки на победу Василия принимаются с минимально возможным коэффициентом 1,01.

Ничья оценивается котировкой 34,00. А показатели на успех британского претендента достигают уровня 19,00.

ГОНОРАРЫ ЗА БОЙ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

Ломаченко заработает рекордные для себя средства за бой с британцем. Гонорар Василия составит минимум 2,2 млн долларов.

Василий Ломаченко и Энтони Кролла

В свою очередь Кролла гарантированно получит миллион долларов, что, кстати, соответствует его прозвищу.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Василий Ломаченко, чемпион мира WBO и WBA:

– Смотрел его бой с Линаресом. У него специфический стиль, он отсиживается в защите, он ждет ошибки, но со мной эта стратегия не сработает. Кролла не сможет выиграть, если будет постоянно защищаться. Я люблю британских фанатов. Они любят и понимают бокс. В будущем хочу снова провести здесь бой.

Энтони Кролла, претендент:

– Он уникальный боец и мне приходится спарринговать с самыми разными ребятами, чтобы научиться блокировать и уходить от всего, что Ломаченко может выбросить в мою сторону. Тренировки были брутальными, но я подготовился к этому. Моя жизнь последние недели – это зал и дорога домой поспать.

Энтони Кролла

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко:

– Мне нравится бой Ломаченко – Кролла. Но только по одной причине. Британец – парень смелый, заставит Ломаченко поработать. Болельщикам предстоит увидеть крутой бой. Но, честно говоря, я не вижу в этом поединке другой интриги – победит Ломаченко. Хотя, если совсем честно, я не вижу никого, кто бы мог дать ему бой в легком весе.

Фредди Роуч, легендарный американский тренер:

– Соперник Ломаченко должен оказывать в ринге большое давление и агрессию. Иначе не победить, Ломаченко слишком хороший боксер, его не вывести из игры просто. Он может стать лучшим боксером в мире. Как и еще один украинец – Александр Усик, он тоже очень хороший боксер. Все пытаются перехитрить этих парней, но это почти невозможно.

Эдди Хирн, промоутер Энтони Кроллы:

– Этот поединок вообще не продается, но Боб Арум с ESPN, они затолкали его туда. Говорят, что он Пикассо, он то, он это... Но кому это вообще интересно? Я не говорю о людях, которые сидят дома, я говорю о людях на улице. На улице кто-то говорит об этом поединке?

Василий Ломаченко

ПРОМО-РОЛИК БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне поединка против Энтони Кроллы Василий Ломаченеко получил пояс суперчемпиона WBO.

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